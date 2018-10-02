سعر الريال سعودي | سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم

تقدم لكم بوابة الفجر الاليكترونية اليوم الجمعة 28-9-2018، أسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء.





حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولا داخل اسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.





ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى .





1 جنيه مصري = 0.2093 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7769 جنيه مصري





1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي





1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8014 جنيه سوداني





1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.3735 دينار جزائري





1 دينار بحريني = 9.9474 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني





1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.2947 دينار عراقي





1 دينار اردني = 5.2852 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني





1 دينار كويتي = 12.3884 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي





1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.8118 ليرة لبنانية





1 دينار ليبي = 2.7226 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3673 دينار ليبي





1 درهم مغربي = 0.4009 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.4946 درهم مغربي





1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3347 ليرة سورية





1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3125 شلن صومالي





1 ريال عماني = 9.7424 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني





1 ريال قطري = 1.0296 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9712 ريال قطري





1 دينار تونسي = 1.3513 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7400 دينار تونسي





1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7622 ريال يمني





1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي