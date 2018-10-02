في ذكرى ميلاده.. أبرز 5 محطات في حياة "المهاتما غاندي"

عرف بكرهه للظلم والاستبداد، فاتسم بالإنسانية والنضال الثوري، وحرر الهند من الاستعمار الإنجليزي، إنه رائد الحركة التحررية في الهند الراحل المهاتما غاندي، الذي ولد في مثل هذا اليوم.

ولد موهانداس كارام شاند غاندي في الثاني من أكتوبر 1869 في بوربندر بمقاطعة گجرات، وعلى الرغم من أنه كان طفلا مطيعا إلا أنه جرب أكل اللحوم، والتدخين، وسرق بكميات بسيطة، وعندما بلغ الـ8 سنوات خطب عروسه، وفي سن الـ12 تزوج منها وهي كاستوربا، وأنجبت منه 4 أولاد، وظلت تدعمه في حياته حتى وفاته.في 30 يناير 1948.

رحلته خارج الوطن

فى عام 1882م سافر غاندي إلى بريطانيا وعمره 18 عاماَ دون زوجته، وابنه حديث الولادة، فقد ترك كل منهما في الهند، من أجل دراسة الحقوق يقضي شهوره الأولى في لندن محاولا جعل نفسه يشبه الرجل الإنجليزي وذلك عن طريق شراء بدلات جديدة، واستطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية، كما أنه تعلم اللغة الفرنسية، كما أنه أخذ دروسا في العزف على الكمان ودروس في الرقص.

وعلي الرغم من أن معظم الطلاب الهنود الآخرون في إنجلترا يتناولون اللحوم، كان المهاتما غاندي مصمما علي عدم القيام بذلك، فقد وعد والدته بأنه سيبقى نباتيا.

وفى يوليو عام 1890 عاد غاندي إلى الهند بعد حصوله على الإجازة الجامعية، إلا أنه واجه مصاعب كثيرة، بدأت بفقدانه والدته، واكتشافه أن المحاماة ليست طريقًا مضمونةً للنجاح، يبدأ رحلته إلى جنوب أفريقيا للكفاح السلمي في مواجهة تحديات التفرقة العنصرية.

وفي عام 1891م، عاد إلى الهند، لتحقيق حلم حياته وممارسة المحاماة في الهند خلال العامين المقبلين، ولكنه لم يكن علي معرفة شديدة بالقانون الهندي ولم يكن يمتلك الثقة بالنفس في المحكمة، وعندما عرُض عليه منصب لمدة عام في جنوب أفريقيا، وافق علي الفور.

الانتماء الفكري

أسس غاندي ما عرف في عالم السياسية بـ"المقاومة السلمية" أو فلسفة اللاعنف "الساتياغراها"، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد ملخصها الشجاعة والحقيقة واللاعنف، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف أولا ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر.

استعمال العصيان المدني اللاعنفي

قام غاندي باستعمال العصيان المدني اللاعنفي حينما كان محامياً مغترباً في جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي يناضل من أجل الحقوق المدنية، بعد عودته إلى الهند في عام 1915، قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والتمييز في المعاملة، بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 1921، قاد غاندي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر، وزيادة حقوق المرأة، وبناء وئام ديني ووطني، ووضع حد للنبذ، وزيادة الاعتماد على الذات اقتصادياً، قبل كل شيء.

قاد حركة عدم التعاون

كان يهدف إلى تحقيق سواراج أو استقلال الهند من السيطرة الأجنبية، و قاد غاندي أيضا أتباعه في حركة عدم التعاون التي احتجت على فرض بريطانيا ضريبة على الملح في مسيرة ملح داندي عام 1930، والتي كانت مسافتها 400 كيلومتر. تظاهر ضد بريطانيا لاحقاً للخروج من الهند، وقضى غاندي عدة سنوات في السجن في كل من جنوب أفريقيا والهند.

وأقسم أن يتكلم الحقيقة، ودعا إلى أن يفعل الآخرون الشيء ذاته، وعاش غاندي متواضعا في مجتمع يعيش على الاكتفاء الذاتي، وارتدى الدوتي والشال الهنديين التقليديين، والذين نسجهما يدوياً بالغزل على الشاركا. كان يأكل أكلاً نباتياً بسيطاً، وقام بالصيام فترات طويلة كوسيلة لكل من التنقية الذاتية والاحتجاج الاجتماعي.

صيام حتى الموت

قرر غاندي في عام 1932 البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى "اتفاقية بونا" التي قضت بزيادة عدد النواب "المنبوذين" وإلغاء نظام التمييز الانتخابي.