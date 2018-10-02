ثلاث ليالي لباليه كارمن وتانجو علي المسرح الكبير بالأوبرا







أما موسقى باليه تانجو للموسيقار استوربياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس ايرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا مبتكراً.

صمم الرقصات خوزيه بيريز والمناظروالملابس لـ مانويلا سيسرى تنفيذ محمد الغرباوي و تصميم الاضاءة ياسر شعلان. تدور قصة باليه كارمن والتى الف موسيقاها جورج بيزيه فى مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام .

في إطار الاحتفال بمرور 30عام على افتتاحها تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أولى حفلات فرقة باليه أوبرا القاهرة فى موسمها الجديد تحت إشراف مديرها الفني أرمنيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الإيطالي ستيفانو سالفتورى باليه كارمن وتانجو" فى ثلاث عروض تبدأ فى الثامنة مساء الاربعاء 3 اكتوبر وتستمر يومي الخميس و الجمعة 4 ،5 أكتوبر على المسرح الكبير، بطولة نجوم فرقة بالية اوبرا القاهرة منهم احمد يحيي ، سحر حلمي ، هاني حسن ، ممدوح حسن ، محمد حامد ، انجا ، شوكو ، لمياء زايد ، كاتي ، كاترينا ايفانوفا ، مانويلا ، محمد فضلون و فالانتينا.