استدعاء وليد أزارو لمنتخب المغرب رسمي

أرسلت الجامعة المغربية لكرة القدم، إخطارًا صباح اليوم إلى النادي الأهلي، تفيد بانضمام وليد أزارو مهاجم الفريق إلى معسكر بلاده استعدادًا لمواجهة جزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي، ضم اللاعب لسد العجز الهجومي للمنتخب المغربي، بالإضافة إلى تألق أزارو، مع المارد الأحمر والحفاظ على مكانه الأساسي بهجوم القلعة الحمراء بالفترة الماضية.

ويستعد المنتخب المغربي، لمواجهة جزر القمر يومي 13 أكتوبر و16 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريثية بالكاميرون منتصف العام المقبل.