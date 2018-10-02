ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

استدعاء وليد أزارو لمنتخب المغرب رسمي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:23 م
استدعاء وليد أزارو لمنتخب المغرب رسمي
وليد أزارو
طباعة
محمد الصو
 

أرسلت الجامعة المغربية لكرة القدم، إخطارًا صباح اليوم إلى النادي الأهلي، تفيد بانضمام وليد أزارو مهاجم الفريق إلى معسكر بلاده استعدادًا لمواجهة جزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

 

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي، ضم اللاعب لسد العجز الهجومي للمنتخب المغربي، بالإضافة إلى تألق أزارو، مع المارد الأحمر والحفاظ على مكانه الأساسي بهجوم القلعة الحمراء بالفترة الماضية.

 

ويستعد المنتخب المغربي، لمواجهة جزر القمر يومي 13 أكتوبر و16 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريثية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: وليد ازارو هيرفي رينارد المغرب الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 1:00:01 PM