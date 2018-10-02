مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا اليوم - Youtube

في متابعة وتغطية خاصة لمباراة المارد الأحمر أمام وفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا نقدم لكم خدمة عبر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عن حزنه لغياب جماهير فريقه عن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد وفاق سطيف مساء الثلاثاء.





وكان الأمن المصري قد أعلن منع حضور الجماهير لمباراة الأهلي ضد الفريق الجزائري على استاد السلام، ووافق فقط على حضور 8500 من بين أعضاء النادي الأهلي.