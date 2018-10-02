الطريقة الصحيحة لتطبيق بودرة الخدود "البلاشر"

عند تطبيق بودرة الخدود أو البلاشر يجب اتباع النصائح التالية لتطبيقة حسب ملامح وجهك:-





صاحبات الوجه البيضوي: يمتاز هذا الوجه بطول المسافة بين أعلى الجبين والذقن، مقابل ضيق المسافة عند الخط الأفقي بين الأذنين، الذي يمرّ بالأنف. إذا كنتِ صاحبة وجه بيضوي، فيجب تطبيق بودرة الوجنتين بشكل أفقي عند الخدّين. الأهم، أن يتمّ تطبيق لون فاتح من بودرة الوجنتين تحت العينين ولون أغمق فوقهما.





صاحبات الوجه المدوّر وصاحبات الوجه المربّع: تحتاج صاحبات هذين الشكلين من الوجه، إلى تطويل المسافة بين أعلى الجبين والذقن، لذلك يجب اعتماد حيلة معيّنة وذكيّة عند تطبيق بودرة الوجنتين وهي تطبيقه بشكل مثلّث في المنطقة الواقعة مباشرة تحت العينين.





صاحبات الوجه العريض: لتلطيف عرض هذا الوجه، يُنصَح بتطبيق بودرة الوجنتين كالآتي: تُطبَّق الظلال الداكنة عند أسفل الخدّين وعلى حدود الوجه.



