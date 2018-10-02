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أرثر أشكين وجيرار مورو ودونا ستريكلاند يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:24 م
أرثر أشكين وجيرار مورو ودونا ستريكلاند يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2018
جائزة نوبل
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وكالات
 

أعلنت لجنة نوبل لأكاديمية العلوم السويدية الملكية، اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل للفيزياء للعام الجاري للعلماء، أرتور ايشكين وجيرار مور ودوني ستريكلاند، لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر.

 

ومن المرتقب أن تجري مراسم تسليم الجائزة حسب التقاليد المعتمدة في 10 ديسمبر، وهو تاريخ وفاة مؤسس الجائزة، ألفريد نوبل.

 

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

 

وأعلنت مؤسسة "نوبل" أن القيمة المالية لجائزة "نوبل" سترتفع 12.5 % هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

المزيد عن: نوبل عام 2018 جائزة نوبل أرثر أشكين وجيرار مورو ودونا ستريكلاند
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