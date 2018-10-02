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حسام باولو: الجميع كان ضدي في الزمالك و"النفسية" وراء تألقي مع الداخلية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
حسام باولو: الجميع كان ضدي في الزمالك والنفسية وراء تألقي مع الداخلية
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الفجر الرياضي
 
تحدث حسام باولو لاعب الزمالك المعار إلى فريق الداخلية عن تفاصيل رحيله عن فريق القلعة البيضاء وسر عدم ظهوره بشكل مميز.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير على إذاعة أون سبورت :"الجميع كان ضدي في الزمالك، والراحة النفسية سر تألقي مع فريق الداخلية".

أضاف باولو:" التوفيق لم يكن معي في الزمالك لو كنت لعبت مع الزمالك كنت سأشارك في كأس العالم مع المنتخب لكن الحمد لله، وأشكر "ربنا" وكابتن علاء عبدالعال لأنه قال لي :"مش عايز أحرقك في أول الدوري وهتلعب واحدة واحدة".

اختتم باولو :"فوجئت بجروس مدرب الزمالك أنه يعرف موقف كل لاعب وأنا لست لاعبا صغيرا كي يضعني الزمالك قائمة الانتظار، عدت لأبي علاء عبدالعال ونادي الداخلية لمدة سنة إعارة من الزمالك ولو رأيت أني غير قادر على اللعب سأعتزل قبل أن ينتقدني أي شخص ولا أبخل على نفسي أو على فريقي في الملعب".

المزيد عن: كورة كرة رياضة حسام باولو الزمالك الداخلية
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