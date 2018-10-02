لهذا السبب ...الأونروا تسحب موظفيها من قطاع غزة



فيما أفادت الوكالة في البيان الصادر عنها "قررت الأونروا أمس أن تسحب مؤقتا جزءا من موظفيها الدوليين من غزة بعد سلسلة من الوقائع الأمنية المقلقة التي أثرت على موظفيها في القطاع".



وأضافت الوكالة أن مدير عملياتها وعددا اخر من الموظفين الدوليين سيبقون في غزة كما ستتواصل عملياتها هناك. وقال مصدر في غزة إن 13 موظفا دوليا تم سحبهم بينما سيبقى ستة آخرون هناك.

أفاد بيان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بأنها سحبت بعض موظفيها الدوليين في قطاع غزة، أمس، قائلة إنها تخشى على سلامتهم، حيث تصاعد حالة الغضب في غزة على مدى الأسابيع الماضية بين موظفي الأونروا الفلسطينيين.