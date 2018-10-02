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مبروك عطية: "الزواج ليس نصف الدين والمنقبة راجل"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
مبروك عطية: الزواج ليس نصف الدين والمنقبة راجل
مبروك عطية
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الفجر الفني
 
أدلى الداعية والأكاديمي مبروك عطية في برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC1، بعدة تصريحات صادمة ومواقف جريئة.

فقد اعترض عطية على مقولة ان “الزواج نصف الدين” وقال أن "الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه بل على العكس يمكن يضيع الدين كله".

وردا على سؤال عن النقاب، قال عطية :"نحزن كل ما بشوف سيدة ترتدي النقاب وخاصة في الكلية وبقولهم أنا في قمة الحزن لما بشوفكم"، مشيرا إلى أن السيدة المنتقبة في تصوره هي "رجل ومفيهاش ريحة الأنوثة".

وتابع عطية: "الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب.. وأنا الوحيد اللى بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب لو عندك دين سيبى الأزهر وامشى واتنقبى بره".

وعن سر حمله الدائم للورد والنعناع، قال "لسببين ليقول للناس ان ربنا خلق الورد وانته عملتوه شوك والحاجة الثانية ان ربنا خلق الدين اجمل من الوردة وبرضه ما فهمناهوش".
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