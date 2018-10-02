مبروك عطية: "الزواج ليس نصف الدين والمنقبة راجل"

أدلى الداعية والأكاديمي مبروك عطية في برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC1، بعدة تصريحات صادمة ومواقف جريئة.





فقد اعترض عطية على مقولة ان “الزواج نصف الدين” وقال أن "الزواج ليس نصف الدين ولا ربعه بل على العكس يمكن يضيع الدين كله".



