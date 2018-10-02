مي عز الدين تطلق تطبيقًا للهواتف الذكية خاص بالفتيات

أطلقت الفنانة مي عز الدين، تطبيق خاص بها عبر الهواتف الذكية يناسب الفتايات وتحديدًا معجباتها.





وتأتي خطوة مي عز الدين تلبية لرغبات المعجبات، خاصة بعد إطلالاتها الأخيرة في مسلسل "رسايل" والتي كانت محور اهتمامهن إن كان من ناحية الملابس أو تسريحات الشعر والأكسسوارات.





التطبيق يحمل اسم Mai Ezz Eldin وبات متوفرًا عبر متاجر "ابل" و"أندروييد"، ويتضمن كل ما يتعلق بالمساحيق التجميلية التي تستخدمها مي عز الدين، أسماء مصممي الأزياء الذين تتعاون معهم والعدسات اللاصقة التي تفضل استعمالها بشكل دائم، فضلًا عن كواليس أعمالها الفنية خلال السنوات الماضية.