السياحة الإسبانية تفقد 2% من الزائرين فى أغسطس

انخفض عدد السياح إلى إسبانيا بنسبة 1.9% في شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ركود فى حركة الزوار بعد ما يقرب من 5 سنوات من تحقيق السياحة الإسبانية أرقاماً قياسية بسبب عودة منافسين، مثل تركيا وشمال أفريقيا.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أغسطس انخفاضا في أعداد السياح منذ عام 2009، وفقاً للبيانات الرسمية.

وانخفض عدد السياح الزائرين لإسبانيا في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2018 بنسبة 0.1% ليصل المجموع إلى 57.3 مليوناً، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.