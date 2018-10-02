رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته في وكيلي 'الطب البيطري' ويعين أخرا لـ'الأسنان'
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتعيين 3 وكلاء بكليتي الطب البيطرى وطب الأسنان بالجامعة.
حيث جدد الدكتور طارق الجمال تعيين وكيلين بكلية الطب البيطري وهما الدكتورة مديحة حسنى أحمد الأستاذ بقسم صحة الحيوان وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عبد الرازق خليفة عبد الرازق الأستاذ بقسم التوليد والتناسل الإصطناعى وكيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.
وتضمنت القرارات أيضاً ندب الدكتورة هبه الله محمد جمال الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب للعمل وكيلة كلية طب الأسنان بالجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك لمدة عام أكاديمي.
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