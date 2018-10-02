رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته في وكيلي 'الطب البيطري' ويعين أخرا لـ'الأسنان'

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتعيين 3 وكلاء بكليتي الطب البيطرى وطب الأسنان بالجامعة.





حيث جدد الدكتور طارق الجمال تعيين وكيلين بكلية الطب البيطري وهما الدكتورة مديحة حسنى أحمد الأستاذ بقسم صحة الحيوان وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عبد الرازق خليفة عبد الرازق الأستاذ بقسم التوليد والتناسل الإصطناعى وكيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.



