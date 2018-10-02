قيمتها خيالية.. سرقة مجوهرات طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الإثنين، عن تعرض أميرة سعودية لحادث سرقة بفندق الريتز خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وأوضحت الصحيفة أن أميرة سعودية، فقدت مجوهراتها المقدرة بمليون دولار، وربما تكون أميرة الطويل، طليقة الملياردير الوليد بن طلال والزوجة الحالية للملياردير الإماراتي خليفة المهيري، الذي يعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات.





وجاء الإعلان عن هذا الحادث بعد أيام قليلة من حفل الزفاف الفخم لأميرة الطويل على المليادير المهيري، في 9 سبتمبر الماضي، والذي حضره كل من أوبرا وينفري وغاييل كينغ والنخبة السعودية وعدد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا مع أميرة في جهودها الخيرية العديدة.





ولا تزال هذه القضية قيد التحقيق، وتم الإبلاغ عن السرقة بعد ثلاثة أيام من اختفاء المجوهرات من خزنة الغرفة ولم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام، وفقًا للشرطة.





وتخرجت أميرة الطويل البالغة من العمر 34 عامًا من جامعة "نيو هافين" وتحمل شهادة في إدارة الأعمال، وتبلغ قيمة ثروتها 18 مليون دولار.





وانفصلت عن الأمير الوليد بن طلال في 2013 بعد أن كانت الزوجة الرابعة له والتي رافقته في معظم المناسبات ورحلاته الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم.