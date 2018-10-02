"باسل" يزور المواقع التي إدعت إسرائيل وجود صواريخ لحزب الله بها



لكنه أضاف "هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت".



كما اصطحب "باسيل" الدبلوماسيين، من بينهم مبعوثون روس وإيرانيون والصحفيون في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.



ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة قبل أيام ثلاثة مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس، إن إسرائيل سعت إلى "تبرير عدوان اخر" بزعمها كذبا وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قرب مطار بيروت، وقال باسيل خلال اجتماع دعا إليه لسفراء أجانب للرد على حديث نتنياهو بشأن وجود "تصريحات كثيرة... تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة".