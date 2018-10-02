أفضل سعر للدولار في بداية التعاملات الصباحية للبنوك

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل في البنك التجاري الدولي سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وبقى سعر صرف الدولار ثابتا في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.



