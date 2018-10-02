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ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
ريهانا
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الفجر الفني
 
بالتأكيد أن كنا سنتحدث عن الجمال فيجب أن تأتى المغنية الشهيرة ريهانا التى تعد إحدى أيقونات الجمال الأسمر، وهى صاحبة أحد أشهر العلامات التجارية فى عالم المكياج، والآن تكشف ريهانا أسرارها ونصائحها وحيلها الخاصة فى عالم التجميل فى أول فعالية لها عن المكياج فى دبى تحت مسمى "كلام فى الجمال والفن مع ريهانا".

وظهرت المطربة السمراء الشهيرة خلال الفعاليات بفستان ذهبى وتميزت ملابسها بخلع خط العنق، بالإضافة إلى تفاصيل حول الحزام الذى وضع التركيز على خصرها الصغير. 

كما أبرزت جانبها الجمالى الأنيق أبرزت أيضًا جانبها الريادى فى هذه الفعاليات، وظهرت ريهانا قوية ومتمكنة من تفاصيل عملها فى وضع المكياج المنتمى لماركتها، ولم تتمكن من إخفاء شغفها بتفاصيل عملها والإعلان عن منتجات جديدة لها.

واحتفلت ريهانا مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لعلامتها التجارية وروجت لأحدث إضافة إلى خط المكياج الخاص بها بالتعاون مع إحدى شركات المكياج الشهيرة.
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
ريهانا تكشف أسرار عالم المكياج لفتيات دبي (صور)
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