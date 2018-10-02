تابعونا اليوم وتغطية خاصة لمباراة المارد الأحمر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري الشقيق, وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن مديرية الشباب والرياضة بولاية "سطيف"، قررت وضع شاشة عملاقة بملعب "8 مايو" من أجل منح الفرصة أمام جماهير الوفاق لمتابعة مباراة ناديها أمام الاهلي المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "السلام"، فى ذهاب الدور نصف النهائى بمسابقة دورى ابطال افريقيا.



رابط مشاهدة| شاشة عملاقة فى ملعب وفاق سطيف لمشاهدة مباراة الأهلى | الأهلي في افريقيا





وصعد وفاق سطيف للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بعدما تفوق على الوداد البيضاوى المغربى بنتيجة 1 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى، بينما تفوق الأهلى على حورويا الغينى برباعية نظيفة.





جدير بالذكر أن مباراة الاياب ستقام يوم 23 أكتوبر بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية.





ويلتقي فى نهائى دورى ابطال افريقيا، الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والاياب بين الاهلى ووفاق سطيف مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والاياب بين الترجى التونسى وأول أغسطس الأنجولي.



