"عمر خريستو" يشارك في الدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو"، مشاركة فيلمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة رقم 34 المقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري.





وقالت شركة ترافلرز ميديا للإنتاج السينمائي، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن إدارة مهرجان الإسكندرية، ستعرض الفيلم على هامش المهرجان، وإقامة عرض خاص لجمهور المهرجان وندوة للفيلم صباح يوم السبت 6 أكتوبر بمدينة الإسكندرية.





فيلم "عمر خريستو"، يتناول موضوع وطني مهم وهو محاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الأيدي الخفية، التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وجرى تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.





يضم فيلم "عمر خريستو" كوكبة من النجوم منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي.





"عمر خريستو" قصة عاطف عبد اللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي، ومنتج فني مينا فوزي، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبوالسعود وإخراج سيف يوسف.