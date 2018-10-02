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بلومبرج: الكويت تعلق صادرات النفط لأمريكا لأول مرة منذ 26 عاما

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
بلومبرج: الكويت تعلق صادرات النفط لأمريكا لأول مرة منذ 26 عاما
ترامب وأمير الكويت- أرشيف
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خاطر عبادة
 

ذكرت تقارير لوكالة بلومبرج، اليوم، أنّ الكويت أوقفت شاحنات النفط إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مايو 1992.

 

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنّ واردات النفط الكويتى الخام إلى أمريكا خلال شهر سبتمبر الماضى انخفضت إلى الصفر، حيث يتم توجيه "الذهب الأسود" إلى السوق الآسيوية الأكثر ربحاً، وفقاً لمصدر كويتى.

 

ويبلغ سعر النفط الكويتي حوالي 80 دولارا للبرميل في آسيا و 79 دولارا للبرميل فى أمريكا.

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