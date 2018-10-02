رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي.





وأكد رئيس الجامعة أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات المتميزة منذ انشائها وهى تخدم جنوب الصعيد لذا فإن إدارة الجامعة حريصة بأن تكون كلية تليق بأبنائها الطلاب سواء فى العملية التعليمية أو المبنى الجاري إنشاؤه بمواصفات عالية تخدم المرضى وطلاب الكلية، كما أن إدارة الجامعة تسعى لإسعاد طلابها ليس بالتعلم فقط وإنما فى الفكر والثقافة والعلاقات الإجتماعية، ووجه رئيس الجامعة نصيحته للطلاب بالإخلاص فى العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة.





وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طلاب الجامعة هم روح المكان وعليهم أن يتفوقوا ويحبوا جامعتهم ويرتبطون بها، ونصحهم بأن يغرس كل طالب شجرة حول مبنى الكلية الجديد تنمو معه حتى تخرجه، وأضاف نائب رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادى اصبحت موجودة فى كل التصنيفات العالمية وعلى الطلاب ان يواصلوا تفوقهم والمشاركة فى الأنشطة الطلابية لرفع اسم جامعتهم.





وقدم الدكتور أمير صالح عميد كلية العلاج الطبيعي الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه للكلية من دعم منذ انشائها، واشار ان كلية العلاج الطبيعى تتكون من مريض نعمل من أجله ويد امينة تمتد اليه وتخفف عنه.





ورحب الدكتور احمد ابراهيم احمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل شندى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد والقدامى.





تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة لطلاب الكلية شملت المواهب الفنية والشعرية وفقرة التحطيب.



