"أبو جبل": أتمنى العودة إلى الزمالك ولكن





أكد محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة أنه يتمنى العودة إلى الزمالك من جديد، وذلك بعد الانضمام إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.





وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير على إذاعة أون سبورت :" سعيد بالانضمام إلى منتخب مصر، هذا الموسم مختلف لي عن الموسمين الماضيين، فأنا لم يتم اختياري للمنتخب من قبل بسبب نتائج الفريق غير الجيدة لكن هذا الموسم نسير بخطى ثابتة مع الكابتن علي ماهر المدير الفني وهدفنا المربع الذهبي".





وعن مفاوضات الزمالك أضاف أبو جبل:" أي شخص يتمنى أن يعود إلى الزمالك والنادي فاوضني الموسم الماضي ولكن فشل الانتقال بسبب الاختلاف على المبلغ ولكن أتمنى أن تسير الأمور مع الزمالك وسموحة بشكل جيد من أجل ان أعود للأبيض".





وتابع أبو جبل :"رحيلي عن الزمالك لعدم مشاركتي أساسيا وعندما لعبت معه سموحة ربنا كرمني وانضممت إلى المنتخب وطموحي في المنتخب المشاركة وليس التواجد فقط في كل معسكر وان شاء الله سأصبح حارسا أساسيا للمنتخب وسعيد في سموحة لأن فرج عامر والجهاز الفني يوفر كل الامكانيات لنا".