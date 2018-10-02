تطبيق الدفع الإلكتروني لطلاب كلية الآداب بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، عن بدء تطبيق تجربة منظومة الدفع الالكتروني وميكنة التعاملات المالية واستخراج ٢٠٠٠ فيزا كارت لطلاب الفرقة الثانية، وعلى الطلاب التوجه الى بنك مصر فرع جامعة قناة السويس لاستلام الفيزا وسداد المصروفات الدراسية عن طريقها.



