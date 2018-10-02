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تطبيق الدفع الإلكتروني لطلاب كلية الآداب بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
تطبيق الدفع الإلكتروني لطلاب كلية الآداب بجامعة قناة السويس
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هشام إسماعيل
 
أعلن الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، عن بدء تطبيق تجربة منظومة الدفع الالكتروني وميكنة التعاملات المالية واستخراج ٢٠٠٠ فيزا كارت لطلاب الفرقة الثانية، وعلى الطلاب التوجه الى بنك مصر فرع جامعة قناة السويس لاستلام الفيزا وسداد المصروفات الدراسية عن طريقها.

مضيفا أن ذلك تسهلًا على طلاب كلية الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاطف ابو النور رئيس الجامعة فى تطبيق منظومة الدفع الالكتروني وميكنة التعاملات المالية بجميع كليات وقطاعات الجامعة.
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