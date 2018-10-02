ألدوفيسي يهدر فرصة الصعود لوصافة الدوري الأرجنتيني

سقط ألدوفيسي، خارج قواعده أمام فيليز سارسفيلد (0-2) مساء الإثنين، ليهدر إمكانية الصعود لوصافة جدول الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والاقتراب من صاحب الصدارة، راسينج كلوب.





وجاء هدفي فيليز في الشوط الثاني عبر ماتياس بارجاس (ق68)، ورودريجو ساليناس (ق79)، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز التاسع.





بينما تجمد رصيد ألدوفيسي عند 12 نقطة في المركز الثامن، ليبتعد بنقطة عن المربع الذهبي.





وبنفس الرصيد يحتل ديفنسا إي خوستيسيا، المركز السادس بعد انتصاره خارج أرضه على جودوي كروز بهدف نظيف حمل توقيع جاستون توجني (ق4).





وعانى أصحاب الأرض لإدراك التعادل لكنهم فشلوا خاصة بعد طرد لوسيانو أبيكاسيس (ق64)، ليتجمد رصيد جودوي كروز عند 10 نقاط.





فيما انتهى لقاء سان مارتين دي توكومان أمام بانفيلد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





وتقدم أصحاب الأرض بهدف (ق36) بواسطة نيكولاس خيمينيز، لكن بانفيلد أدرك التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من خلال أدريان كاليو.





ولا يزال سان مارتين دي توكومان يعاني في جدول الدوري باحتلاله المركز الـ24 برصيد أربع نقاط، مقابل تسع نقاط لبانفيلد في المركز الثاني عشر.





وينفرد راسينج بصدارة الجدول برصيد 19 نقطة بفضل انتصاره في الجولات الست الأخيرة، متفوقا بخمس نقاط مؤقتا عن أتلتيكو توكومان صاحب الوصافة.





كما شهدت الجولة انتصارا كبيرا لريفر بليت خارج قواعده على لانوس 1-5 وعودة بوكا جونيورز للانتصارات كذلك بعد سقوطه في السوبر كلاسيكو، بفوزه على كولون 3-1.



