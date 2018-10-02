الطالع الفلكى الثّلاثَاء 2/10/2018..طَاهِر وَنَقِى!





**القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الحادية عشرة و45 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبْرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





*اليوم 22 تُوت قبطى، 2 تشرين أوّل رُومى، 22 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -آدى النّسْوَان مِشِ الغَفَر.(جُورج سيدهم من مسرحيّة حواديت-1970)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع....

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب والتى تكبر قرينتها الفلكية مديحة سالم بسنة واحدة فقط وكلتاهما رَحَلا عن عالمنا فلا تبخل عليهما بالفَاتِحَة ، إحتفالاً بهما فهذه هى...





-الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مديحة سالم ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(منطقة الذّهب المُغلقة)،(مزاج عصبى)،(فى ضوء/وَضَح النّهار)،(طاهر ونقى).





-الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ماجدة الخطيب ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جاذبيّة أنثويّة)،(خارق للطبيعة)،(وجه بيضاوى)،(يتوهّج بشدّة)،(مزاج زحل)، (فرصة ثانية).









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج الثور: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.

برج الجوزاء: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الفشل السريع ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل المعجزات لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم ، وابتعد عن المشبوهين ، من جاور السّعيد يسعد.





برج العذراء: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الميزان: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج العقرب: كلما إبتسمت كان النظر فى وجهك سبباً لسعادة أحدهم أو إزالة التكشيرة التى على وجهه ، الوجه البشوش يفتح الأبواب المُغلقة.





برج القوس: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.

برج الدّلو: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب و العمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة مهما كانت الظروف تبدو حالياً صعبة.





برج الحُوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.



