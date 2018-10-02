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مدرب التانجو يراهن بالوجوه الجديدة في دورة السعودية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:16 ص
مدرب التانجو يراهن بالوجوه الجديدة في دورة السعودية
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أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه ليس لديه شك في أن التانجو سيقدم مباراة كبيرة أمام نظيره البرازيل، خلال الدورة الدولية الودية بالسعودية، منتصف الشهر المقبل.

وقال سكالوني، خلال مؤتمر صحفي، في بوينوس آيرس: "البرازيل منتخب عملاق وسيشارك بمعظم لاعبيه الكبار في هذه المباراة".

وأضاف: "جئنا لكي نقدم مباراة كبيرة، ومحاولة الظهور بأفضل طريقة ممكنة. ليس لدي شك في هذا".

وكما حدث في المواجهتين السابقتين، اللتين شهدتا ظهور سكالوني الأول على مقعد المدير الفني، سيغلب على قائمة بطل العالم مرتين (1978 و1986) العنصر الشبابي الذين لا يمتلكون خبرة دولية كبيرة خلال مباراتي العراق ثم البرازيل يومي 11 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على الترتيب.

وستخلو القائمة من أسماء لها ثقل كبير مثل النجم ليونيل ميسي وسرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، بينما سيتواجد كل من نيكولاس أوتاميندي ولاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا.

وعن ذلك قال سكالوني: "لا يمكنني غلق باب المنتخب أمام أي لاعب"، مشيرا إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف أخرى من تلك المواجهتين.

واستدعى المدرب الشاب (40 عاما) وجوه جديدة لتلك المباراتين، مثل مدافع توتنهام هوتسبر الإنجليزي، خوان فويث، ولاعب وسط أودينيزي الإيطالي، رودريجو دي باول.

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