دوري أبطال أوروبا.. قطبا مانشستر يسعيان لاستعادة التوازن.. والريال في مهمة خاصة بروسيا

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على هوفنهايم الألماني، ويلتقي مانشستر يونايتد ضيفه فالنسيا الإسباني.





السيتي تلقى ضربة على ملعبه في مباراته الأولى بدوري الأبطال بالهزيمة أمام ليون الفرنسي في أولى مباريات المجموعة السادسة ، لكنه يخوض المباراة أمام هوفنهايم بثقة عالية بعد تقديم عروض قوية في الدوري الإنجليزي.





وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي "مهنتنا تتطلب الكثير ، فعلينا تقديم أفضل ما لدينا في كل يوم. أود أن يتحلى جميع لاعبينا بالتركيز."





أما مانشستر يونايتد الذي استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على يانج بويز السويسري ، فيعاني مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من ضغوط هائلة قبل لقاء فالنسيا في المجموعة الثامنة.





فريق الشياطين الحمر ودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم خسر أمام ويستهام أمس الأول السبت، ليكرر أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة ، يلتقي يوفنتوس الإيطالي ضيفه يانج بويز ، في مواجهة تشهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأولى أمام بلنسية.





وأكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه "لا يزال بحاجة إلى التحسن" ، رغم تحقيق ثمانية انتصارات متتالية ، وأوضح "لا نزال نرتكب أخطاء."





وفي المجموعة السابعة ، يأمل روما الإيطالي في نفض غبار الهزيمة بالجولة الأولى ، عبر مواجهة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي غدا الثلاثاء.





ويتمتع لاعبو روما بمعنويات هائلة بعد الفوز في مباراة الديربي أمام لاتسيو 3 / 1 ، استمرارا لعودة روما بعد البداية المتواضعة له في الموسم.





وفي المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة ، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على سيسكا موسكو الروسي ، مفتقدا جهود أربعة من أهم لاعبيه.





ويعاني النجم الويلزي جاريث بيل من إصابة في الفخذ ، ولا يزال إيسكو يتعافى من التهاب الزائدة الدودية ، ويعاني مارسيلو من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) ، بينما يخضع سيرخيو راموس لراحة بعد أن خاض ثلاث مباريات خلال سبعة أيام.





ورغم البداية القوية التي حققها الريال في البطولة الأوروبية أمام روما ، عانى الملكي من تراجع القدرة التهديفية مؤخرا حيث لم يسجل سوى هدفين خلال آخر أربع مباريات بالدوري الإسباني.





وقال جولين لوبيتيجي المدير الفي لريال مدريد "نصنع العديد من الفرص وإذا واصلنا ذلك ، أنا واثق من أن الأهداف ستأتي."





ويتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى استعادة نكهة الانتصارات من جديد على ملعبه عندما يستضيف أياكس أمستردام الهولندي غدا في المجموعة الخامسة ، حيث أخفق البايرن في الفوز بآخر مباراتين على ملعبه.





وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ "بالطبع نتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في مباراتنا بدوري الأبطال ، كي نشعر بأريحية قبل خوض المباريات التالية."



