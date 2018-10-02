انطلاق أعمال أولى دورات "أساسيات الشباب 101" في أبوظبي

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة الأولى من مبادرة "أساسيات الشباب101" تحت عنوان "أساسيات العمل الحكومي" التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في هذه الدورة، سبعة عشر وزيراً ومسؤولاً حكوميًا، لإثراء معارف الشباب حول العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

وسيتطرق المتحدثون خلال الجلسة لأهم التجارب التي مرت بها حكومة دولة الإمارات بهدف الوصول للرقم واحد عالمياً في مختلف المؤشرات. الجدير بالذكر أن مبادرة "أساسيات الشباب 101" تعمل على بناء أساس معرفي لدى الشباب حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية، إيماناً من حكومة المستقبل بأن الشباب هم ذخر الوطن وساعده الباني، إلى جانب تمكين الشباب عبر رفدهم بالمعارف والمعلومات عن حكومة دولة الإمارات من خلال اطلاعهم على مقاطع تفاعلية مصورة تتعلق بشتى قطاعات العمل في الدولة.