وصفات منزلية لمحاربة نزلات البرد

يمثل فصل الخريف بداية موسم الإصابة بنزلات البرد؛ حيث تكثر الإصابة بالسعال والزكام وآلام الحلق.

وقال البروفيسور الألماني أندرياس ميشالسين إنه يمكن محاربة نزلات البرد ببعض الوصفات المنزلية البسيطة؛ حيث يمكن تخفيف المتاعب بواسطة مزيج الزنجبيل والليمون وعسل النحل.

ولهذا الغرض يتم تقطيع الزنجبيل المحتفظ بقشرته إلى قطع صغيرة في كوب مملوء بماء ساخن وتركه بعض الوقت حتى يمتزج الخليط ويصل إلى درجة حرارة الشرب، ثم تتم إضافة عصير الليمون وملعقة من عسل النحل.

وأضاف أستاذ الطب البديل أنه يمكن محاربة آلام الحلق بواسطة شاي المريمية أو الغرغرة به أيضا، مشيرا إلى أن مزيج الزعتر واللبلاب يمتاز بتأثير مذيب للمخاط. ويمكن مواجهة السعال بواسطة شاي زهور الزيزفون.

وإذا لم تفلح هذه الوصفات في تخفيف المتاعب، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب للخضوع للعلاج الدوائي.

وللوقاية من نزلات البرد ينصح ميشالسين بالمشي في الهواء الطلق وزيارة حمامات الساونا بانتظام.