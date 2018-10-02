عاجل - السعودية | انطلاق ملتقى القيادات الصحية الثاني في الدمام

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تنظِّم الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام الملتقى الثاني للقيادات الصحية تحت عنوان "التجمعات الصحية ودورها في تحقيق رؤية 2030"، اليوم الثلاثاء، في فندق الميريديان، بحضور عدد من المتحدثين من القطاع الصحي والجهات الحكومية.

ويستهدف الملتقى إبراز دور التجمعات الطبية في تطوير الخدمات الصحية وجودة الأداء، كما يهدف إلى شرح كثير من الاستفسارات التي تصل للقيادات الصحية في التجمع.

ويستهدف الملتقى الممارسين الصحيين والقيادات الصحية في جميع القطاعات المختلفة، وممارسي الإدارة الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين كافة بهذا المجال.

وتم اعتماد الملتقى بواقع 21 ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المصدر:- صحيفة عاجل