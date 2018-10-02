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"أسيان" تحث ميانمار على التحقيق فى العنف ضد الروهينجا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
أسيان تحث ميانمار على التحقيق فى العنف ضد الروهينجا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

حث وزراء خارجية جنوب شرق آسيا "أسيان"، حكومة ميانمار على تشكيل لجنة تحقيق في العنف في ولاية راخين، و منحها التفويض الكامل لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال وزير الخارجية السنغافوري "فيفيان بالاكريشنان" أمام البرلمان، إنّ الوزراء الذين التقوا بشكل غير رسمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، عبروا عن قلقهم العميق إزاء العنف، ووصفوه بأنه "أسوأ كارثة إنسانية صنعها البشر".

 

وفى صيف 2017، فرّ أكثر من 700 ألف مسلم من طائفة الروهنجيا من ميانمار البوذية إلى بنجلاديش المجاورة بعد بطش قوات بورما، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.

 

وأصدر المحققون في الأمم المتحدة، تقريرا في أواخر أغسطس يتهم جيش ميانمار بالإغتصاب الجماعي وعمليات القتل الجماعي بـ "نية الإبادة الجماعية" في راخين، وطالب بمقاضاة قائد القوات المسلحة في البلاد وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: ميانمار عالم الروهينجا أسيان أخبار
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