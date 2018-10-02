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أجاج: السيارات الكهربائية ستتفوق على فورمولا 1

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
أجاج: السيارات الكهربائية ستتفوق على فورمولا 1
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قال الإسباني أليخاندرو أجاج، مؤسس بطولة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ستواجه منافسة كبيرة من فورمولا ئي، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال أن تتخطاها الأخيرة، في الشعبية والانتشار.

وأكد أجاج في مقابلة مع نيكو روزبرج، بطل نسخة 2016 من فورمولا 1، وأحد حملة الأسهم في فورمولا ئي، أن سباقات فورمولا 1 "تواجه خطر التراجع".

وأضاف "أعتقد أن سباقات فورمولا 1، ستشعر في غضون خمس سنوات بمنافسة كبيرة.. وفي غضون 10 سنوات، أعتقد أنه سيكون من الصعب عليهم، ألا يتحولوا لسباقات السيارات الكهربائية.. سيشعرون بضغط فعلي للتحول لهذه الفئة".

وأوضح "خلال 10 سنوات، ستكون السيارات الكهربائية في سرعة سيارات الاحتراق، وعندما تكون هذه السيارات سريعة، فلماذا التمسك بالتقنية القديمة؟ يجب أن ننتقل إلى تقنية حديثة".

وتابع أجاج "أعتقد أنه بتحول صناعة السيارات في العالم، إلى السيارات الكهربائية، حينها ستكون سباقات فورمولا ئي هي الرائدة".
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