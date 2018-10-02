الصين تندد بالاستفزازات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

دعت الصين الولايات المتحدة لوقف الأعمال الاستفزازية التي تنتهك سيادتها وتمثل خطرا على أمنها، وذلك على خلفية دخول مدمرة أمريكية المياه الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ: "الجانب الأمريكي يرسل بشكل متكرر سفنا عسكرية دون إذن إلى مياه قريبة من جزر بحر الصين الجنوبي، ما يهدد على نحو خطير سيادة وأمن الصين، ويقوض العلاقات العسكرية الصينية الأمريكية ويضر بشكل خطير بالسلم والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "واشنطن لا تولي أي اهتمام للتطلعات المشتركة لدول المنطقة، ومرة أخرى تلجأ إلى أعمال استفزازية بذريعة حرية الملاحة، وتنتهك المعايير الدولية وتهدد سيادة الصين".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الصينية أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة، مؤكدا على أن بكين "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها".

وفي وقت سابق، أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة "خطرة" من مدمّرة USS Decatur الأمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ما اضطر المدمرة لتغيير مسارها.

وفي السنتين الأخيرتين شهدت المنطقة سلسلة حوادث مماثلة بمشاركة سفن حربية أمريكية ترسلها واشنطن لتنفيذ دوريات في بحر الصين الجنوبي قرب الجزر المتنازع عليها التي تعتبرها الصين جزرا صينية.

وعلى الرغم من المعارضة التي تبديها بكين قالت واشنطن مرارا إن سفنها ستبحر في كل الأماكن التي يسمح بها القانون الدولي.