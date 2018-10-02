بكين تدين إبحار مدمرة أمريكية قرب بحر الصين الجنوبى

أعربت الصين عن غضبها بعد إبحار مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها، قائلة إنها تعارض بحزم تهديد سيادتها.

وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية فرضتا فيها جولة من التعريفات الشديدة على واردات كل منهما.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، اليوم، إنّ المدمرة الأمريكية "ديكاتور" سافرت 12 ميلا بحريا من جافن وجونسون ريفز في جزر سبراتلي يوم الأحد.

وكانت هذه العملية هي أحدث محاولة لمواجهة ما تعتبره واشنطن جهود بكين للحد من حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية، حيث تعمل البحرية الصينية واليابانية وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن سفينة تابعة للبحرية الصينية أرسلت لتحذير السفينة الأمريكية من مغادرتها.

وأضافت أن الصين تتمتع بسيادة لا يمكن دحضها على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها، وأنّ الوضع هناك يسير بشكل جيد بفضل العمل الشاق الذي تقوم به الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وقالت الوزارة "إن الجانب الأمريكي يرسل بشكل متكرر السفن العسكرية دون إذن في البحار القريبة من جزر بحار جنوب الصين، مما يهدد بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، ويضر بشكل خطير بالروابط العسكرية بين الصين والولايات المتحدة ويضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار الإقليميين".