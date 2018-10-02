بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ ضد اياكس امستردام مشاهدة قناة بي ان سبورت 2 المشفرة مجانا

يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندى في مباراة صعبة اليوم الثلاثاء 2-10-2018 على ملعب "أليانز أرينا"، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة من دورى أبطال أوروبا.

معلومات عن المباراة:

وكان بايرن ميونخ قد استهل مشواره في دورالمجموعات، بالفوز على بنفيكا البرتغالي خارج أرضه بثنائية نظيفة.





يأتي هذا في الوقت الذي فاز فيه أياكس بسهولة على ايك اثينا اليوناني بثلاثة أهداف نظيفة ليتصدر المجموعة ، ولكنه قد يفقد الصدارة في الجولة الثانية لصالح الفريق البافاري.

بايرن ميونخ يرغب بشدة فى انهاء دور المجموعات لصالحه مبكرا ومحاولة تصدر المجموعة ، من أجل المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 .

التشكيل المتوقع:

من hلمنتظر أن يبدأ فريق بايرن ميونيخ مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من مانويل نوير في حراسة المرمي، جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – ماتس هوميلز – ديفيد الابا في الدفاع، وفي خط الوسط : خافي مارتينيز – تياجو الكانتارا – اريين روبين – توماس مولر – فرانك ريبيري ،وليفاندوفيسكي في الهجوم.





بينما سيكون تشكيل أياكس على النحو التالي:حراسة المرمى: أونانا. خط الدفاع: نيريس، هونتيلار، تاديتش ، مازراوي. خط الوسط: إيتنج ، بليند ، ستشوني.خط الهجوم: دي يونج ، زياش ، تاليافيجو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ أمام أياكس اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بين سبورت 3.