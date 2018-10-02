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بث مباشر لقناة " mbc masr "

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:05 ص
بث مباشر لقناة mbc masr
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة
 "mbc masr " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" mbc masr " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.
mbc masr تردد: 11640 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

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