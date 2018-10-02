كريستيانو رونالدو.. مباراة يوفنتوس ضد يونج بويز شاهد الان

في مواجهة مرتقبة يدخل نادي يوفنتوس الايطالي لملاقاة يانج بويز السويسري اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في الساعة 6:55 مساءً على ملعب أليانز بتورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





معلومات عن المباراة:

يسعى نادي يوفنتوس لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي، ويرغب فريق يانج بويز، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.





يذكر أن الفريقين لم يسبق لهم اللعب أمام بعضهما في أى مباراة سابقة، وتلك هي أول مباراة تجمع بين الفريقين على المستوى الأوروبي.

رونالدو يغيب عن اليوفي:

وسيفتقد اليوفي نجمه الأول في مباراة اليوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الطرد الذي تلقاه في المباراة السابقة أمام فالنسيا.





ويعيش اليوفي أفضل أيامه هذا الموسم، فبعد مرور 7 جولاتٍ في الدوري الإيطالي يحتل فريق السيدرة العجوز الصدارة بالعلامة الكاملة 21 نقطة، ولم يتعرض حتى الآن لأي هزيمةٍ أو تعادل، بل انتصر في جميع مبارياته، وكانت آخر انتصاراته على نابولي في قمة الأسبوع السابع في السيري آ.





يونج بويز هو بطل النصف الأول من الدوري السويسري هذا الموسم، فهو في الصدارة برصيد 27 نقطة بفارق كبير جداً عن ثان أقرب منافسيه هو 13 نقطة، وكما فعل الكبير الإيطالي لم يخسر الفريق السويسري أو يتعادل أي مباراة خلال التسع جولات الأولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس ويانج بويز اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في السابعة الا 5 دقائق بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 .





مشوار يوفنتوس ويانج بويز في الجولة الأولى:

وكان يوفنتوس قد فاز في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام فالنسيا بهدفين دون رد، في حين سقط يانج بويز أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.





قائمة يوفنتوس:

وكان المدرب "ماسيمليانو أليجري" قد أعلن القائمة المستدعاة لمباراة يوفنتوس ويانج بويز، والتي تضم كل من:





حراسة المرمى: تشيزني، ماتيا بيرين، كارلو بنسوليو.

خط الدفاع: كيلليني، بن عطية، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني.

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، بيتانكور.

خط الهجوم: ديبالا، كوادرادو، ماندزوكيتش، بيرنارديسكي، كين.



