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"حصلنا على الحب".. كيم كارداشيان تعلق على نظرات إعجابها بزوجها (صورة)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:34 ص
حصلنا على الحب.. كيم كارداشيان تعلق على نظرات إعجابها بزوجها (صورة)
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شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" صورة لها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهرت كارداشيان، خلال الصورة وهي بصحبة زوجها مغني الراب الشهير "يي" فيما علقت على الصورة قائلة: "حصلنا على الحب". 

ولاقت صورة كارداشيان، إعجاب متابعي حسابها، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.

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❤️We Got Love ❤️

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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