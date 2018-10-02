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موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر
ريال مدريد
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أحمد عصام
 

 

 

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراة صعبة ضد نادي سيسكا موسكو الروسي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

 

ويرى البعض أن المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل ريال مدريد الإسباني، وروما الايطالي، وسيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

 

وتقام مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو، اليوم الثلاثاء والموافق 3 أكتوبر 2018 في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب أولمبيسكي ستاديوم.

 

وستنقل مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 2 HD" الرياضية.

 

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو الروسي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

 

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة سيسكا موسكو الروسي وريال مدريد بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.

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