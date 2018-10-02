تعرف على عدد مشاهدات كليب"أنا حالة" الجديد للمطربة قمر اللبنانبة (فيديو)





حققت أغنية "أنا حالة" للمطربة قمر اللبنانية أكثر من 170 ألف مشاهدة منذ طرحها في 29 سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





الأغنية كلمات: عماد ابياري، ألحان: محمد رحيم، توزيع: عمر اسماعيل، مهندس صوت: ياسر انور ومن إخراج: سعيد الماروق.





وتقول كلماتها: " أنا ليلة وقت سهره ودليله لو مرة تاه

وفليله ببقى قمره عاشقه ودايبه فهواه

انا روحه لو تفارقه وتبعدني عنه الحياه...الحياه

حبي اغلى ما عنده بدايه الهوا ومنتهاه......منتهاه

انا حاله استحاله تتكرر فيوم تاني ليه



