ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على عدد مشاهدات كليب"أنا حالة" الجديد للمطربة قمر اللبنانبة (فيديو)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
تعرف على عدد مشاهدات كليبأنا حالة الجديد للمطربة قمر اللبنانبة (فيديو)
طباعة
 

حققت أغنية "أنا حالة" للمطربة قمر اللبنانية أكثر من 170 ألف مشاهدة منذ طرحها في 29 سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: عماد ابياري، ألحان: محمد رحيم، توزيع: عمر اسماعيل، مهندس صوت: ياسر انور ومن إخراج: سعيد الماروق.

وتقول كلماتها: " أنا ليلة وقت سهره        ودليله لو مرة تاه
وفليله ببقى قمره          عاشقه ودايبه فهواه 
انا روحه لو تفارقه       وتبعدني عنه الحياه...الحياه 
حبي اغلى ما عنده        بدايه الهوا ومنتهاه......منتهاه 
انا حاله استحاله تتكرر   فيوم تاني ليه 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا قمر فن سينما دراما انستجرام انا حالة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 6:10:03 AM