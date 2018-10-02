بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف عبر قناة beIN SPORTS
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:30 صالفجر الرياضي
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معلومات عن مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs وفاق سطيف، البطولة : ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2018-2019 ، القنوات الناقلة : "بي ان سبورت اتش دي 2" الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس، والمعلقين: حفيظ دراجي وعلي محمد علي.
موعد مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ21:00 مساء بتوقيت مصر.
كورة لايف مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم 2-10-2018 ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لموسم 2018-2019.
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معلومات عن مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs وفاق سطيف، البطولة : ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2018-2019 ، القنوات الناقلة : "بي ان سبورت اتش دي 2" الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس، والمعلقين: حفيظ دراجي وعلي محمد علي.
موعد مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ21:00 مساء بتوقيت مصر.
كورة لايف مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم 2-10-2018 ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لموسم 2018-2019.
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