وزارة المرآة ستبرم شراكة مع الجمعية التونسية لقرى آس أو آس سليانة

التزمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الاثنين، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة, بين وزير المرأة نزيهة العبيدي ووالي سليانة علي سعيد, بحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس نواب الجهة ورئيس بلدية سليانة وممثلي الجمعية التونسية لقرى آس أو آس، بإبرام اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لقرى آس أو آس بناء على برنامج عمل مشترك.





كما تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها بالترفيع في المنحة المسندة للجمعية بناء على برنامج عمل لتطوير أدائها.





وخصصت الجلسة للنظر في وضعية قرية الاطفال (آس آو آس) بسليانة قصد إيجاد المقترحات الفعلية والحلول المستعجلة لمختلف الاشكاليات التي تعانيها المؤسسة، مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والحفاظ على هذا المكسب لفائدة تلك الجهة وفق بلاغ صادر عن وزارة المرأة.





من جانبهم التزم نواب الجهة الحاضرون خلال الجلسة بإيجاد تمويلات بالتعاون مع الوالي ورئيس البلدية لترميم القرية، وإعادة تهيئتها من قبل مقاولي الجهة.





وسيعقد اجتماع بمقر البلدية تحت اشراف رئيس البلدية وذلك في غضون الاسبوع الجاري، وتكوين لجنة لتقديم الحلول للإشكاليات المطروحة ووضع مقرر في الغرض وتحديد برنامج عمل محدد، والتزمت الجمعية في المقابل ببقاء الوضع على ماهو عليه وتعليق قرارات نقلة الاطفال والإطارات.