ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزارة المرآة ستبرم شراكة مع الجمعية التونسية لقرى آس أو آس سليانة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:23 ص
وزارة المرآة ستبرم شراكة مع الجمعية التونسية لقرى آس أو آس سليانة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
التزمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الاثنين، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة, بين وزير المرأة نزيهة العبيدي ووالي سليانة علي سعيد, بحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس نواب الجهة ورئيس بلدية سليانة وممثلي الجمعية التونسية لقرى آس أو آس، بإبرام اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لقرى آس أو آس بناء على برنامج عمل مشترك.

كما تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها بالترفيع في المنحة المسندة للجمعية بناء على برنامج عمل لتطوير أدائها.

وخصصت الجلسة للنظر في وضعية قرية الاطفال (آس آو آس) بسليانة قصد إيجاد المقترحات الفعلية والحلول المستعجلة لمختلف الاشكاليات التي تعانيها المؤسسة، مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والحفاظ على هذا المكسب لفائدة تلك الجهة وفق بلاغ صادر عن وزارة المرأة.

من جانبهم التزم نواب الجهة الحاضرون خلال الجلسة بإيجاد تمويلات بالتعاون مع الوالي ورئيس البلدية لترميم القرية، وإعادة تهيئتها من قبل مقاولي الجهة.

وسيعقد اجتماع بمقر البلدية تحت اشراف رئيس البلدية وذلك في غضون الاسبوع الجاري، وتكوين لجنة لتقديم الحلول للإشكاليات المطروحة ووضع مقرر في الغرض وتحديد برنامج عمل محدد، والتزمت الجمعية في المقابل ببقاء الوضع على ماهو عليه وتعليق قرارات نقلة الاطفال والإطارات.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 6:10:03 AM