سيدي بوزيد: حريق بمبيت الذكور بالمدرسة الإعدادية ابن المقفع بالمكناسي

جدّ، بعد ظهر أمس الاثنين، حريق بمبيت الذكور بالمدرسة الإعدادية ابن المقفع بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شمل الطابق السفلي وتسبب في احتراق عدد من الحشايا (15) والاسرة وقد تمت السيطرة عليه بعد تدخل الحماية المدنية.





وفي هذا الصدد، بيّن المندوب الجهوي للتربية، حسين العكرمي، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن الحريق خلّف بعض الاضرار المادية دون أن يتسبب في خسائر بشرية، مشيرا إلى أن أعوان الشرطة قاموا بمعاينة مخلّفات الحريق وفتح تحقيق في أسباب الحادثة التي لا تزال مجهولة الى حد الان.





وأكد انه سيتم إيواء التلاميذ المقيمين بالطابق الذي نشب فيه الحريق في الطابق الثاني من نفس المبيت وسيقع التعهد بهم نفسيا وماديا من خلال تعويض الاغطية والملابس التي تعرضت الى الحرق، وارسال فريق من المختصين النفسانيين للاعتناء بهم، وسيتم الاسراع بإزالة مخلفات الحريق وتحويل الطابق المحترق الى قاعة رياضة.