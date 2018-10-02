مباراة الاهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر اليوم

سبق وتقابل الأهلي مع وفاق سطيف في 3 مباريات خلال مشاركاتهما السابقة بالبطولات الأفريقية، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخيرة، سجل بطل مصر 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطي عقبة حوريا كوناكري الغيني، بينما أطاح وفاق سطيف، بفريق الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي على ملعبه "الإنتاج الحربي" مع وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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وتذيع فضائية "بي إن سبورت 2 HD" مباراة الأهلي مع وفاق سطيف وسيعلق على اللقاء علي محمد علي وحفيظ دراجي، كما ستنقل الموقعة عبر قناتي النيل للرياضة والثانية الأرضية.

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حدد الكاف طاقم الحكام الإثيوبي، بقيادة باملاك تيسيما ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري، بينما حدد الكاف السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة، والليبي على جيلاني منسقا، وسيكون الطاقم مكلف بإدارة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في العارضة لمشاهدة أهم مباريات اليوم.

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تشكيل الأهلي ووفاق سطيف:

الأهلي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - ميدو جابر - وليد سليمان - أحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو

وفاق سطيف الفريق الضيف:

حراسة المرمي: مصطفي زغبة

خط الدفاع: هواري فرحاني - ميلود ربيعي - عبد القادر بدران - ساعيدي رضواني

خط الوسط: إسلا داودي ديوماند - إلياس سيدهم - سمير عيبود- الحبيب بوقلمونة

خط الهجوم: حسام غشة - عبد المؤمن جابو

معلومات عن مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs وفاق سطيف، البطولة : ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2018-2019 ، القنوات الناقلة : "بي ان سبورت اتش دي 2" الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس، والمعلقين: حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

موعد مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ21:00 مساء بتوقيت مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة ا الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم 2-10-2018 ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا لموسم 2018-2019.