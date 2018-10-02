بمدينة الثقافة من 10 الى 12 اكتوبر القادم: تظاهرة ثقافية بعنوان "دون كيشوت في المدينة: ضرورة الحلم "

ينظم بيت الرواية بمدينة الثقافة أيام 10 و11 و12 أكتوبر 2018 تظاهرة ثقافية بعنوان "دون كيشوت في المدينة: ضرورة الحلم " بمشاركة جل الأقطاب في مدينة الثقافة مسرحا وشعرا وسينما ورقصا وفنونا تشكيلية.





ويتضمن برنامج التظاهرة ندوة فكرية ستجمع ثلة من الروائيين والنقاد والمبدعين من تونس والعالم العربي (آدم فتحي، حسونة المصباحي، واسيني الأعرج، محمد القاضي، منصف الوهايبي، محسن الرملي، محمد الداهي، رضا مامي، محمد المديوني، كمال بن وناس، وليد الدغسني، حليم قارة بيبان)، وستبحث ثلاثة محاور اساسية، حيث يهتم الأول بدون كيشوت والحداثة الروائية، والثاني بدون كيشوت والتلقي العربي، بينما يهتم الثالث بدون كيشوت من الرواية إلى الفنون.





تفتتح الندوة بمداخلة شعرية مع آدم فتحي سيلقي خلالها قصيدة "رحلة دون كيشوت الأخيرة " لممدوح عدوان، ثم لقاء خاص معه تحت عنوان"كتابة الشعر حالة دونكيشوتية " وسيتضمن قراءات من المدونة الشعرية وحوارا مفتوحا مع الجمهور، إضافة إلى اللقاء الخاص الذي سيكون مع الروائي الجزائري واسيني الأعرج ليتحدث عن دون كيشوت في تجربته الروائية.

وفي برنامج التظاهرة ايضا :

- الأربعاء 10 أكتوبر 2018:

* 15.00: الافتتاح: آدم فتحي يقرأ " رحلة دون كيشوت الأخيرة " لـممدوح عدوان

* 15.30: الجلسة الأولى

- المحور الأوّل: دون كيشوت والحداثة الروائية

- د. واسيني الأعرج: المفارقة والسخرية لتدمير اليقين الوهمي.

- حسونة المصباحي: عن بورخيس وسارفانتس

- د. محمد القاضي: دون كيشوت والرواية الضديدة.

- د. منصف الوهايبي: دون كيشوت: رواية ذاتية

- الخميس 11 أكتوبر 2018:

* 11.00: لقاء خاص مع واسيني الأعرج: دون كيشوت في تجربتي الروائية

* 15.00: المحور الثاني: دون كيشوت والتلقي العربي

- د. رضا مامي: الدونكيشوتية تزهر في بستان الأدب العربي المعاصر

- د. محسن الرملي :صدى الكيخوته في الثقافة العربية

- د. محمد الداهي : التلقي العربي لرواية دون كيخوتي لميجيل ثربانتيس

- الجمعة 12 أكتوبر 2018:

* 11.00: لقاء خاص آدم فتحي: كتابة الشعر حالة دونكيشوتية

- قراءات من المدونة الشعرية وحوار مفتوح مع الجمهور.

* 15.00: المحور الثالث: دون كيشوت من الرواية إلى الفنون

- د. محمد المديوني: الاقتباس من الرواية إلى المسرح

- د. كمال بن ونّاس: دون كيشوت من الرواية إلى الفيلم

- حليم قارة بيبان: مقاربة دونكيشوت تشكيليا، الكوكوت نموذجا

- وليد الدغسني: أنا ودون كيشوت