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سليمان وهدان: قانون الإجراءات الجنائية يتم العمل عليه في البرلمان وسيواكب العصر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
سليمان وهدان: قانون الإجراءات الجنائية يتم العمل عليه في البرلمان وسيواكب العصر
سليمان وهدان - وكيل مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ويتم العمل عليه في البرلمان، وهدفه تحقيق العدالة الناجزة وتقليل درجات التقاضي.

وأضاف "وهدان"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن سبب تأخر إصدار القانون هو مطابقته مع قوانين أخرى وحاليا انتهى بنسبة 90%.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن القانون سيقلل المشاكل الموجودة حاليا ويواكب العصر الحالي، حيث يطبق العقوبات البديلة على بعض الجرائم مثل الغارمات، وسيتم تطبيق الخدمة العامة بدلا من الحبس.
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