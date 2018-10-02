المنستير: وفد رسمي ألماني يزور الجهة في إطار التوأمة بين بلديتي المنستير ومونستر الألمانية

مثّل تعزيز التعاون بين بلديتي المنستير ومونستر الألمانية وسبل توسيعه ليشمل مجالات التعليم العالي والسياحة وخاصة العمل الجمعياتي محور زيارة وفد رسمي ألماني من مدينة مونستر إلى ولاية المنستير، وفق ما أفادت به المساعدة الأولى لرئيس البلدية، هدى بورقيبة، على هامش حفل استقبال انتظم أمس الاثنين بمقر بلدية المنستير على شرف الوفد الألماني.





وبالمناسبة، أكد عضو المجلس البلدي بمونستر ونائب رئيس جمعية الصداقة مونستر-المنستير، توماس كولمان، أنّ المجلس سيعمل على دعم التعاون بين البلديتين في مختلف المجالات وستكون هناك برامج جديدة في المستقبل مع البلدية ومع المجتمع المدني.





وأشار الى أنّ الوفد الألماني الحالي يضم لأوّل مرّة 24 شخصا وسيزور، خلال السنة المقبلة، ولاية المنستير وفد من بلدية مونستير يتكون من 50 شخصا للاحتفال بمرور 50 سنة على إمضاء اتفاقية الشراكة بين بلديتي مونستر والمنستير.





ويشمل برنامج زيارة الوفد الألماني التي تتواصل من 30 سبتمبر المنقضي إلى 7 أكتوبر الجاري تنظيم اجتماع بين أعضاء المجلس البلدي والوفد الألماني سيتمحور حول برنامج العمل بين البلديتين خلال سنة 2019 والإعداد للاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على إمضاء اتفاقية التوأمة بينهما التي وقعت بتاريخ 23 أوت 1969.





ويضم البرنامج ايضا وزيارة ميدانية لكلية طب الأسنان التي سبق وأن وقع دعمها في مرحلة تأسيسها ضمن التعاون بين البلديتين بمجموعة من كراسي طب الأسنان، وزيارة مقر جمعية "أزرقنا الكبير" ومحمية جزيرة قوريا، ومواكبة ورشة عمل حول مشروع حماية مدينة المنستير من الكوارث الطبيعية علاوة على تنظيم برنامج ثقافي سياحي، حيث تقدم مساء اليوم بمقر جمعية صيانة مدينة المنستير فرقة الشباب للموسيقى العربية وفرقة موسيقية من مونستر عرضا موسيقيا مشتركا، وهناك عرض لنماذج من الأزياء التقليدية التونسية وزيارة إلى مدينتي الجم والمهدية.





وبشأن التعاون مع المجتمع المدني في مجال البيئة، أفاد رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة، أحمد غديرة، بأنّ برنامج الوفد الألماني يشمل تنظيم يوم إيكولوجي وذلك لتبادل الخبرات والتجارب وللإطلاع على النشاط البيئي المشترك بين بلدية المنستير وجمعية "أزرقنا الكبير" على مستوى محمية جزر قوريا والذي يرتكز أساسا على التوعية البيئية باستعمال وسائل توعية جديدة على غرار المسلك تحت المائي الواقع في عرض جزر قوريا ومتابعة موسم تعشيش السلاحف بهذه الجزر، مبينا أن الجمعية "ستعمل على ربط شراكة بين جمعيات ناشطة في الجهة وأخرى في مدينة مونستر الألمانية في مختلف المجالات".