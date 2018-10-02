منوبة: الكشف عن شبكة مختصة في افتعال الوثائق الرسمية بمعتمدية وادي الليل

تمكن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة من الكشف عن شبكة لتدليس الوثائق رسمية يقودها موظفان بمعتمدية وادي الليل مكلفان بملف النقل الجماعي، حسب ما أفاد به مصدر امني مراسلة (وات) بالجهة .





وأوضح، نفس المصدر، أنه على اثر ورود معلومات على الفرقة تفيد بقيام عون بالمعتمدية باستغلال صفته ووظيفته للحصول على مقابل مادي من خلال افتعال وثائق تمكّن اشخاص لايحق لهم الحصول على بطاقات استغلال تاكسي فردي من اتمام ملفهم لاحالته الى مصالح ولاية منوبة، تم التحري وترصد تحركات المعني وجمع الادلة التي تدينه ثم ايقافه الاسبوع المنقضي واحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الذي اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

وأضاف أنه بمواصلة البحث ثبت حصول موظفين اثنين وهما سائق بشركة نقل عمومية وموظف ببنك على بطاقتي استغلال يمنع القانون حصولهما عليها وتقديمها وثائق مفتعلة تخفي عملهما وانخراطهما بنظام الضمان الاجتماعي، وقد تم على ضوء هذه المعطيات ايقاف موظف ثان يعمل بنفس المعتمدية، اليوم الاثنين، كشفت التحريات تورطه في نفس الملف مع 4 مواطنين دفعوا مبالغ مالية لافتعال وثائق لتضمينها بملف الحصول على بطاقة الاستغلال.





وأوضح أن النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالموظف فيما سيحال المواطنون بحالة تقديم على انظار التحقيق لاحقا من اجل افتعال وثائق ادارية واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة والحصول على رشوة، مشيرا إلى أن البحث متواصل في من أجل كشف بقية الاطراف التي قد تكون متورطة في القضية.



