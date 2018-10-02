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قيس اليعقوبي يباشر مهامه على راس الوحدات الاردني

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:15 ص
قيس اليعقوبي يباشر مهامه على راس الوحدات الاردني
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محمد وليد الجموسي
 
باشر المدرب التونسي قيس اليعقوبي  مهامه الجديدة على راس نادي الوحدات حامل لقب البطولة الاردنية حسب ما اعلنه الفريق على صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وذكر المصدر ذاته ان قيس اليعقوبي قاد يوم الاثنين اول تدريب لفريق الوحدات.

وياتي تعاقد الوحدات مع قيس اليعقوبي بعد استقالة المدرب السابق جمال محمود على خلفية النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في مستهل هذا الموسم بعدما اكتفى بجمع 5 نقاط من 5 مباريات ما جعله يكون على بعد 10 نقاط كاملة من المتصدر الجزيرة.

وكانت ادارة الوحدات قررت في وقت سابق تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة المدرب السوري محمد جمعة.
وسيكون الاختبار الاول للمدرب قيس اليعقوبي مع الوحدات بعد ثلاثة اسابيع في مواجهة المضيف الاهلي لحساب الجولة السادسة للبطولة الاردنية لكرة القدم.

وسبق لقيس اليعقوبي (52 عاما) ان خاض ثلاث تجارب تدريبية في الخارج مع الشعلة السعودي 2009 والوكرة القطري 2016 والعربي القطري 2017. كما تولى تدريب عدة اندية تونسية من بينها فريقه الام النادي الافريقي وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والملعب القابسي والاتحاد المنستيري ونجم حلق الوادي والكرم.  
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