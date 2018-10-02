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ماذا سيفعل الأهلي في المواجهة الرابعة ضد وفاق سطيف بالبطولات الإفريقية؟

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:11 ص
ماذا سيفعل الأهلي في المواجهة الرابعة ضد وفاق سطيف بالبطولات الإفريقية؟
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

 

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة العربية والإفريقية صوب استاد "السلام" في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري ونظيره وفاق سطيف الجزائري، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة حوريا كوناكري الغيني، بينما أطاح وفاق سطيف، بفريق الوداد المغربي.

 

وسبق وتقابل الأهلي مع وفاق سطيف في 3 مباريات خلال مشاركاتهما السابقة بالبطولات الأفريقية، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخيرة، سجل بطل مصر 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

 

وجاءت مواجهات الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري كالتالي:-

 

- 1988:

أول مواجهة بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري كانت في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1988، وفاز بطل الجزائر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، وفاز الأهلي بنفس النتيجة في لقاء الإياب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها الفريق الجزائري بنتيجة 4-2 وصعد للمباراة النهائية.

 

- 2015:

تجدد اللقاء بين الأهلي ووفاق سطيف مرة أخري ولكن هذه المرة في بطولة السوبر الأفريقي عام 2015 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت مجددًا لبطل الجزائر بنتيجة 6-5.

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